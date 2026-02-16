Игорь Дивеев рассказал об отношениях с тренером «Зенита» Виллиамом де Оливейрой

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал о взаимоотношениях с тренером сине-бело-голубых Виллиамом де Оливейрой. Бразилец работает в санкт-петербургском клубе с 2019-го, а до этого входил в штаб Сергея Семака в «Уфе».

— Вилла в «Уфе» я помню таким же, как сейчас. Вот он один в один остался, всегда такой весёлый.

— А он уже тогда по-русски хорошо говорил?

— Да-да. Он же ещё в «Уфе», я помню, играл. Если взять что-то такое, что я помню, то это, конечно, его ор во время игры. Это было и остаётся у него. Помню момент, когда я дебютировал за «Уфу». Там всё скинули на меня, что я молодой, плохо сыграл на ауте, из-за меня пропустили два гола, и меня поменяли. Я так чуть в панику ушёл.

И тут же смотрю, мне Вилла пишет: «Дивей, молодец, не переживай, это твой первый матч за «Уфу». Не парься. Это первый хороший шаг». Вот это я помню, что он меня как бы поддержал. И то же самое сейчас в команде, если я что-то не могу понять, какое-то упражнение, я могу спокойно к Виллу прийти, спросить, и он мне объяснит всё. В этом есть его помощь, — сказал Дивеев в подкасте на YouTube-канале «Зенита».