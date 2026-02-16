Защитник «Локомотива» Сильянов: в ЦСКА мне предлагали любительский контракт

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов рассказал, почему в 2019 году решил покинуть ЦСКА, за молодёжную команду которого он выступал.

— Из «Крыльев Советов» ты перешёл в молодёжку ЦСКА. Как тебя заметили?

— Ко мне подошёл тренер «Крыльев», сказал, что есть вариант с ЦСКА, хотят просмотреть. Я поехал, меня просматривали три месяца. Колоссальное различие в уровне было. На первой тренировке вошёл в квадрат, меня там так отвозили. Думал, что всё, сейчас домой поеду. Повезло, что поменялся тренер в тот момент, когда я пришёл. И он дал мне шанс, потому что по первым тренировкам я бы сам себя выгнал. Когда из молодёжки переходишь в основу, нужно определённое время, чтобы привыкнуть к уровню — тут то же самое. Новый тренер мне дал три месяца, после этого всё стало супер.

— Но потом ты перешёл в «Локомотив». Твой первый тренер даже говорил, что не понимает, как ЦСКА упустил такого игрока.

— Да. Я тренировался с основой ЦСКА и когда ушёл, Виктор Гончаренко тоже спрашивал: «Где Сильянов?» А я уже тогда ушёл в «Локомотив». Мне предлагали любительский контракт, когда я уже тренировался с основой. Даже не молодёжный, а любительский. А мне было 18-19 лет, надо было начинать зарабатывать, — приводит слова Сильянова «Матч ТВ».