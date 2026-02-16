Юрген Клопп отказывается от работы в Англии, несмотря на интерес «Ман Юнайтед» и «Челси»

Агент экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, Марк Косицке, прокомментировал ситуацию с возвращением немецкого специалиста к тренерской работе. Клопп покинул пост главного тренера «Ливерпуля» летом 2024 года и в данный момент занимает должность глобального руководителя футбольного направления в компании Red Bull.

«До прихода в Red Bull Юрген мог бы тренировать сборную США или Англии. Возможно, и Германию тоже, если бы там не было Юлиана Нагельсмана. Запросы делали даже «Челси» и «Манчестер Юнайтед», хотя Юрген чётко заявлял, что не будет тренировать ни один другой клуб в Англии. Эти запросы не прекращаются», – приводит слова Косицке Transfermarkt.

Юрген Клопп проработал в «Ливерпуле» девять лет (с октября 2015 года по январь 2024 года). За это время «Ливерпуль» выходил в финал Лиги чемпионов УЕФА трижды: в 2018, 2019 и 2022 годах. В сезоне-2018/2019 команда Клоппа заняла второе место в Премьер-лиге, набрав 97 очков — третий по величине показатель в истории высшего дивизиона Англии и самый большой показатель для команды, не взявшей титул.

Также немец выиграл Суперкубок УЕФА и первый для «Ливерпуля» клубный чемпионат мира ФИФА, а затем завоевал первый для английского клуба титул чемпиона Премьер-лиги.