«Это будет очень напряжённо». Тренер «Боруссии» Дортмунд Ковач — об игре с «Аталантой»

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач высказался о предстоящем первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов с «Аталантой».

«Сейчас у нас четыре травмированных центральных защитника. Мы не хотим рисковать [Нико] Шлоттербеком, поэтому он не рассматривается [для игры в ближайшем матче]. Задача тренера — найти решения и быть творческим. У нас есть несколько альтернатив, а ещё мы можем изменить схему. Я доверяю всем, кто может играть на этой позиции. Юлиан [Рюэрсон] играл в центре защиты во встрече с «Ювентусом», Салих [Озджан] тоже может сыграть там.

У «Аталанты» отличная команда, которая прогрессировала на протяжении многих лет. Два года назад они выиграли Лигу Европы. Игра будет проходить в формате «1 на 1» по всему полю, и это будет очень напряжённо. Будут эпизоды, когда мы сможем использовать свободное пространство для создания моментов, но это очень сильный соперник. Я оцениваю шансы как 50 на 50», — приводит слова Ковача сайт УЕФА.