Генич рассказал, почему в «Краснодаре» не было единого мнения по трансферу Боселли

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о переходе нападающего Хуана Боселли из «Пари НН» в «Краснодар», а также объяснил, почему в стане чёрно-зелёных были сомнения в целесообразности трансфера уругвайца.

«Видишь, в чём главная причина, почему «Краснодар» сразу Боселли не взял, а только после ухода Козлова и Перрена. Но сбил цену очень прилично. Здесь тоже не было общего согласия. И главная причина, где расхождения по качествам Боселли, как кажется — он мог себе позволить, играя за «Пари НН», быть недисциплинированным.

Он играл на свою статистику, вставал в центре поля, не всегда вступал в единоборства, не всегда возвращался, получал мяч на чистом пространстве, разгонялся. Он себя продавал в Нижнем Новгороде. И для него это была хорошая платформа, хорошая база, поэтому он так много забивал. А здесь, в «Краснодаре», история, где попробуй не отработать», — сказал Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».