Жирона — Барселона: стартовые составы команд на матч 24-го тура Ла Лиги, 16 февраля

«Жирона» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 24-го тура Ла Лиги
Сегодня, 16 февраля, состоится матч 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Жирона» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
1-й тайм
0 : 0
Барселона
Барселона

Стартовые составы команд.

«Жирона»: Гассанига, Ринкон, Рейс, Блинд, Мартинес, Витсель, И. Мартин, Лемар, Цыганков, Хиль, Ванат.

«Барселона»: Ж. Гарсия, Кунде, Кубарси, Э. Гарсия, Х. Мартин, Лопес, Ольмо, Ямаль, Рафинья, де Йонг, Торрес.

На данный момент «Барселона» с 58 очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. «Жирона» с 26 очками находится на 13-й строчке.

Календарь матчей Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Пау Кубарси: «Барселона» — это клуб моей жизни
