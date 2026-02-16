«Жирона» — «Барселона»: Ямаль не реализовал пенальти на 45+3-й минуте

В эти минуты идёт матч 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Жирона» и «Барселона». Встреча проходит на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра матча выступает Сесар Сото Градо. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45+3-й минуте Ламин Ямаль не смог реализовать пенальти — мяч попал в штангу.

На данный момент «Барселона» с 58 очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. «Жирона» с 26 очками находится на 13-й строчке.

В следующем туре бело-красные 23 февраля на выезде встретятся с «Алавесом», сине-гранатовые 22 февраля примут на своём поле «Леванте».