Определены пары 1/8 финала Кубка Англии

Определены пары 1/8 финала Кубка Англии
Сегодня, 16 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии. В следующую стадию турнира вышли следующие пары:

«Фулхэм» – «Саутгемптон»;
«Порт Вейл» или «Бристоль Сити» – «Сандерленд»;
«Ньюкасл» – «Манчестер Сити»;
«Лидс Юнайтед» – «Норвич Сити»;
«Мэнсфилд Таун» – «Арсенал»;
«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»;
«Рексем» – «Челси»;
«Вест Хэм Юнайтед» – «Маклсфилд Таун» или «Брентфорд».

Сегодня, 16 февраля, пройдёт встреча 1/16 финала турнира между командами «Маклсфилд Таун» и «Брентфорд».

Кубок Англии . 1/16 финала
16 февраля 2026, понедельник. 22:30 МСК
Маклсфилд Таун
Маклсфилд
1-й тайм
0 : 0
Брентфорд
Лондон

Матчи 1/8 финала Кубка Англии состоятся 7 и 8 марта. Напомним, «Кристал Пэлас» является действующим обладателем Кубка Англии, победив в финале 2025 года «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

