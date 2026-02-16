Определены пары 1/8 финала Кубка Англии

Сегодня, 16 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии. В следующую стадию турнира вышли следующие пары:
«Фулхэм» – «Саутгемптон»;
«Порт Вейл» или «Бристоль Сити» – «Сандерленд»;
«Ньюкасл» – «Манчестер Сити»;
«Лидс Юнайтед» – «Норвич Сити»;
«Мэнсфилд Таун» – «Арсенал»;
«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»;
«Рексем» – «Челси»;
«Вест Хэм Юнайтед» – «Маклсфилд Таун» или «Брентфорд».
Сегодня, 16 февраля, пройдёт встреча 1/16 финала турнира между командами «Маклсфилд Таун» и «Брентфорд».
Матчи 1/8 финала Кубка Англии состоятся 7 и 8 марта. Напомним, «Кристал Пэлас» является действующим обладателем Кубка Англии, победив в финале 2025 года «Манчестер Сити» со счётом 1:0.