Определены пары 1/8 финала Кубка Англии

Сегодня, 16 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии. В следующую стадию турнира вышли следующие пары:

«Фулхэм» – «Саутгемптон»;

«Порт Вейл» или «Бристоль Сити» – «Сандерленд»;

«Ньюкасл» – «Манчестер Сити»;

«Лидс Юнайтед» – «Норвич Сити»;

«Мэнсфилд Таун» – «Арсенал»;

«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»;

«Рексем» – «Челси»;

«Вест Хэм Юнайтед» – «Маклсфилд Таун» или «Брентфорд».

Сегодня, 16 февраля, пройдёт встреча 1/16 финала турнира между командами «Маклсфилд Таун» и «Брентфорд».

Матчи 1/8 финала Кубка Англии состоятся 7 и 8 марта. Напомним, «Кристал Пэлас» является действующим обладателем Кубка Англии, победив в финале 2025 года «Манчестер Сити» со счётом 1:0.