Тренер «Зенита» Тимощук: Джон Джон и Джон Дуран уже хорошо влились в коллектив

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук высказался об адаптации новых футболистов команды — полузащитника Джона Джона и нападающего Джона Дурана.

— От Джона Джона ждём, чтобы он добавил креативности, нестандартных ходов, скорости мышления в атаке. Естественно, ждём, когда Джон Дуран сможет сыграть, продемонстрировать свои качества. Важно, что эти игроки уже хорошо влились в коллектив, ребята с хорошим настроением работают, шутят и уже понимают, насколько их здесь близко приняли. Завтра будет спарринг с «Краснодаром» — очень важная игра для нас, но только в рамках подготовки ко второй части сезона.

— После того, что было на Зимнем Кубке РПЛ, насколько в предстоящей игре с «Краснодаром» будут важны моменты, касающиеся реванша? Сколько игровых минут получат новички команды?

— Завтра будет интересный формат. Договорились сыграть два тайма по 45 минут и один — 30 минут. В сумме 120 минут. Естественно, мы хотим дать всем игровое время, как на сборах мы делаем. Минимум по тайму каждый получит, кто‑то – больше, кто‑то – меньше. Что касается новичков, они будут задействованы в матче. Хочется на них посмотреть в нормальном состоянии, когда они прошли тренировочный процесс, — сказал Тимощук в эфире «Матч Премьер».