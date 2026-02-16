Скидки
Константин Генич оценил риски «Зенита» при аренде Джона Дурана

Константин Генич оценил риски «Зенита» при аренде Джона Дурана
Футбольный комментатор Константин Генич высказался об аренде «Зенитом» нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана. Колумбиец присоединился к санкт-петербургскому клубу до лета 2026 года.

«С учётом того, что у нас нет еврокубков, того, что впереди чемпионат мира, и ему очень хочется туда попасть, может, он специально приехал конкурировать в этой среде с Кордобой. Так, чтобы один на один, чтобы тренер сборной Колумбии видел. «Зенит» ничем не рискует. Имею в виду, что они не потратили очередные € 20-25 млн, чтобы купить этого нападающего.

А здесь за вполне нормальные деньги они привозят хорошего напада, предельно мотивированного, будем надеяться, которому хочется перед ЧМ себя показать. Не получится себя проявить? Ну уйдёт. Получится? Принесёт чемпионство», — сказал Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

