Тренер «Зенита» Тимощук: с приходом Дивеева мы укрепили центр защиты

Тренер «Зенита» Тимощук: с приходом Дивеева мы укрепили центр защиты
Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о новом защитнике команды Игоре Дивееве.

— Насколько Игорь Дивеев адаптировался в команде? Как его приход повлияет на игру?
— Естественно, мы укрепили позицию, купив игрока с российским паспортом, которого все знают в чемпионате и в котором мы нуждаемся. Будем стараться вводить его в состав. В каких‑то матчах у него была нервозность. Думаю, что важно было ему почувствовать себя в коллективе. В тренировочном процессе видно сразу, что пришёл мастер, хороший исполнитель, который не боится борьбы и хорошо руководит. С первого дня он давал хорошие подсказки, понятные для всех игроков, даже для иностранцев. Понятно, что это усиление в линию обороны. У нас ещё есть Нино, Нуралы Алип, Ванья Дркушич. Учитывая, что ушёл Страхиня Эракович, с приходом Дивеева мы укрепили центр защиты.

— Нино и Дивеев рассматриваются как основная пара в защите?
— Изначально — да. Мы так строим в товарищеских матчах. Эта пара приоритетно‑основная. Но я не могу сказать, что кому‑то закрыта дорога в основной состав. Конкуренция, а тем более на сборах, достаточно высокая в каждой линии. Достаточно футболистов, которые могут навязать конкуренцию. Мы только будем рады, если кто‑то начнёт играть ещё сильнее и будет предпочтительнее игроков, которые выходят в основном составе, — сказал Тимощук в эфире «Матч Премьер».

