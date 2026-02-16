Тренер «Зенита» Тимощук оценил выступление команды на Зимнем Кубке РПЛ

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук подвёл итоги выступления команды в матчах Winline Зимнего Кубка РПЛ. Сине-бело-голубые заняли четвёртое место в турнирной таблице соревнования.

— Оценивая матчи «Зенита» на Зимнем Кубке РПЛ, что можно отметить с плюсовой оценкой, а на что нужно обратить внимание и избавиться?

— Думаю, что есть где добавить взаимодействия, улучшить и в оборонительных действиях. Естественно, мы работаем над построением в атаке, тактическим размещением. Выводы по матчам будут сделаны. Будут практические занятия, чтобы футболисты понимали требования и улучшали свои игровые качества. «Зенит» всегда рассматривает любой турнир, в котором участвует, максимально, и мы заходим туда, чтобы победить. Но на данный момент важнее было получить нагрузку.

Согласен, во встрече с «Краснодаром» соперник смотрелся свежее. Но мы не отходим от своих двухразовых тренировок — беговые и работа в зале. Есть достаточно много и положительных моментов [в матчах Зимнего Кубка РПЛ], которые будут разобраны и внесены в тренировочный процесс, — сказал Тимощук в эфире «Матч Премьер».