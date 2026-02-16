Скидки
Тимур Гурцкая спрогнозировал топ-3 РПЛ по итогам сезона-2025/2026

Тимур Гурцкая спрогнозировал топ-3 РПЛ по итогам сезона-2025/2026
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением, какая команда завоюет золотые медали Мир Российской Премьер-Лиги, а какие — завершат сезон в тройке сильнейших.

— Я остаюсь на своём. Я считаю, что «Краснодар» — чемпион.

— Тройку давай тогда уже.
— «Краснодар», ЦСКА, «Зенит».

— Хотя я реально могу поверить, что «Балтика» в тройку заберётся.
— Да не, не сходи с ума. «Балтика» тройка — это хорошее пиво вообще? Я не помню, — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками в 18 играх. «Зенит» располагается на второй строчке с 39 очками. ЦСКА — четвёртый, у команды 36 очков. «Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место.

