Результаты матчей 24-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 16 февраля, завершился 24-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Результаты матчей 24-го тура чемпионата Испании:
13 февраля, пятница:
«Эльче» — «Осасуна» — 0:0.
14 февраля, суббота:
«Эспаньол» – «Сельта» — 2:2;
«Хетафе» – «Вильярреал» — 2:1;
«Севилья» – «Алавес» — 1:1;
«Реал» Мадрид – «Реал Сосьедад» — 4:1.
15 февраля, воскресенье:
«Овьедо» – «Атлетик» Бильбао — 1:2;
«Райо Вальекано» – «Атлетико» Мадрид — 3:0;
«Леванте» – «Валенсия» — 0:2;
«Мальорка» – «Бетис» — 1:2.
16 февраля, понедельник:
«Жирона» – «Барселона» — 2:1.
Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает мадридский «Реал», который набрал 60 очков за 24 матча. «Барселона» располагается на второй строчке с 58 очками. Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико», у команды 45 очков.