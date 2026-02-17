Скидки
Результаты матчей 24-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Комментарии

В понедельник, 16 февраля, завершился 24-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей 24-го тура чемпионата Испании:

13 февраля, пятница:

«Эльче» — «Осасуна» — 0:0.

14 февраля, суббота:

«Эспаньол» – «Сельта» — 2:2;
«Хетафе» – «Вильярреал» — 2:1;
«Севилья» – «Алавес» — 1:1;
«Реал» Мадрид – «Реал Сосьедад» — 4:1.

15 февраля, воскресенье:

«Овьедо» – «Атлетик» Бильбао — 1:2;
«Райо Вальекано» – «Атлетико» Мадрид — 3:0;
«Леванте» – «Валенсия» — 0:2;
«Мальорка» – «Бетис» — 1:2.

16 февраля, понедельник:

«Жирона» – «Барселона» — 2:1.

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает мадридский «Реал», который набрал 60 очков за 24 матча. «Барселона» располагается на второй строчке с 58 очками. Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико», у команды 45 очков.

«Не скажу, что он меня удивил». Арбелоа — об игре Трента в матче с «Реалом Сосьедад»
