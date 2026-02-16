Скидки
Андрей Аршавин: «Зениту» нужен ещё второй нападающий

Андрей Аршавин: «Зениту» нужен ещё второй нападающий
Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин полагает, что команде необходимо приобрести ещё одного нападающего. Ранее сине-бело-голубые взяли в аренду у «Аль-Насра» Джона Дурана.

«Уверен, что [Игорь] Дивеев будет основным игроком «Зенита», будет хорошо играть, будет «съедать» весь второй этаж. Думаю, этого хватит «Зениту», чтобы мало пропускать. Мне кажется, что команде нужен ещё второй нападающий, но раз не будет, значит, не будет», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Джон Дуран стал третьим новичком «Зенита» в зимнее трансферное окно. Ранее к команде присоединились полузащитник Джон Джон из «Ред Булл Брагантино» и защитник Игорь Дивеев из ЦСКА.

