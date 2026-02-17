Скидки
Результаты матчей 25-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 16 февраля, завершился 25-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей 25-го тура Серии А:

Пятница, 13 февраля:

«Пиза» — «Милан» — 1:2.

Суббота, 14 февраля:

«Комо» — «Фиорентина» — 1:2;
«Лацио» — «Аталанта» — 0:2;
«Интер» М — «Ювентус» — 3:2.

Воскресенье, 15 февраля:

«Удинезе» — «Сассуоло» — 1:2;
«Парма» — «Верона» — 2:1;
«Кремонезе» — «Дженоа» — 0:0;
«Торино» — «Болонья» — 1:2;
«Наполи» — «Рома» — 2:2.

Понедельник, 16 февраля:

«Кальяри» — «Лечче» — 0:2.

По итогам 25 туров «Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А с 61 очком. На второй строчке располагается «Милан», у которого 53 очка после 24 игр. Тройку лидеров с 50 очками замыкает «Наполи».

