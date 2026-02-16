Гурцкая рассказал о трудностях «Локомотива» с продлением контрактов ключевых игроков

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о проблемах московского «Локомотива» с продлением контрактов ряда основных футболистов.

«Я слышал о проблемах «Локомотива», которые внутри клуба обсуждаются. Это тяжёлая работа по продлению своих игроков, которые нужны клубу. Это Карпукас, Воробьёв, на которого уже был заход сейчас, у агентов серьёзные большие аппетиты по зарплате, которые пока не сходятся с возможностью. Таких денег у «Локомотива» нет и, скорее всего, не будет, если они как-то по-человечески не договорятся.

Поэтому у «Локомотива» пока все ресурсы должны направляться на то, чтобы продлить контракты. Потом Монтес — все знают, как он остался. Он под честное слово остался сейчас. Он хотел уходить зимой, его еле-еле сейчас уговорили остаться просто до лета. У него контракт длительный, но с немотивированным иностранцем никто бороться не хочет. И тут же привели пример, как он уходил из «Альмерии» — шантажом и угрозами. У стороны Монтеса это проверенная тактика», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»