Все новости
Участие Дембеле в матче Лиги чемпионов с «Монако» под вопросом — The Touchline

Участие Дембеле в матче Лиги чемпионов с «Монако» под вопросом — The Touchline
Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле испытывает дискомфорт перед встречей Лиги чемпионов УЕФА с «Монако». Его участие в игре находится под вопросом. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х. Первый стыковой матч Лиги чемпионов состоится завтра, 17 февраля, на стадионе «Луи II» в Монако.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
По информации источника, Дембеле получил травму ноги во время одной из тренировок «ПСЖ», и матч 22-го тура Лиги 1 только ухудшил его состояние — из-за травмы он был вынужден покинуть поле на 74-й минуте.

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие в 24 встречах за клуб во всех соревнованиях. На его счету 11 забитых мячей и семь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 100 млн.

«Я не собираюсь играть в подобные игры». Луис Энрике отреагировал на слова Дембеле
