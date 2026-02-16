Участие Дембеле в матче Лиги чемпионов с «Монако» под вопросом — The Touchline

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле испытывает дискомфорт перед встречей Лиги чемпионов УЕФА с «Монако». Его участие в игре находится под вопросом. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х. Первый стыковой матч Лиги чемпионов состоится завтра, 17 февраля, на стадионе «Луи II» в Монако.

По информации источника, Дембеле получил травму ноги во время одной из тренировок «ПСЖ», и матч 22-го тура Лиги 1 только ухудшил его состояние — из-за травмы он был вынужден покинуть поле на 74-й минуте.

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие в 24 встречах за клуб во всех соревнованиях. На его счету 11 забитых мячей и семь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 100 млн.