Тренер «Зенита» Тимощук: роль Ерохина как лидера важна для команды

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о значимости полузащитника Александра Ерохина для команды.

— Как результативность Александра Ерохина может повлиять на его игровое время в официальных матчах?

— Мы Сашу знаем достаточно хорошо, он наша палочка‑выручалочка. Ерохин выходил и будет выходить, помогать команде. Его роль как лидера и в целом человека, который находится давно в коллективе, важна для команды. Потому с этой точки зрения важно, как Саша относится к процессу, насколько он готов и заряжен, — сказал Тимощук в эфире «Матч Премьер».

В 15 матчах текущего клубного сезона Ерохин забил три гола и отдал одну голевую передачу.