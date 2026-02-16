Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Тимощук: роль Ерохина как лидера важна для команды

Тренер «Зенита» Тимощук: роль Ерохина как лидера важна для команды
Комментарии

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о значимости полузащитника Александра Ерохина для команды.

— Как результативность Александра Ерохина может повлиять на его игровое время в официальных матчах?
— Мы Сашу знаем достаточно хорошо, он наша палочка‑выручалочка. Ерохин выходил и будет выходить, помогать команде. Его роль как лидера и в целом человека, который находится давно в коллективе, важна для команды. Потому с этой точки зрения важно, как Саша относится к процессу, насколько он готов и заряжен, — сказал Тимощук в эфире «Матч Премьер».

В 15 матчах текущего клубного сезона Ерохин забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Материалы по теме
Тренер «Зенита» Тимощук: Джон Джон и Джон Дуран уже хорошо влились в коллектив
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android