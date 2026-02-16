Моуринью прокомментировал возможность возвращения в «Реал»
Бывший тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью, в данный момент возглавляющий «Бенфику», высказался о потенциальной возможности вернуться на пост главного тренера «сливочных».
«Реальность такова, что у меня есть ещё один год в «Бенфике», и этот пункт контракта очень легко расторгнуть обеим сторонам. Сейчас у меня нет никаких вариантов с «Реалом».
Мне бы очень хотелось выбить «Реал» из турнира и чтобы [Альваро] Арбелоа выиграл чемпионат и многое другое с «Мадридом». Он отличный парень и заслуживает этого», — приводит слова Моуринью Marca.
Первый стыковой матч Лиги чемпионов пройдёт 17 февраля на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
