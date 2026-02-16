Моуринью прокомментировал возможность возвращения в «Реал»

Бывший тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью, в данный момент возглавляющий «Бенфику», высказался о потенциальной возможности вернуться на пост главного тренера «сливочных».

«Реальность такова, что у меня есть ещё один год в «Бенфике», и этот пункт контракта очень легко расторгнуть обеим сторонам. Сейчас у меня нет никаких вариантов с «Реалом».

Мне бы очень хотелось выбить «Реал» из турнира и чтобы [Альваро] Арбелоа выиграл чемпионат и многое другое с «Мадридом». Он отличный парень и заслуживает этого», — приводит слова Моуринью Marca.

Первый стыковой матч Лиги чемпионов пройдёт 17 февраля на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне.