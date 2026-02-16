Экс-игрок «Спартака» Ещенко ответил, на каком месте команда может завершить сезон РПЛ

Бывший игрок московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением касательно возможного места красно-белых в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги по итогам текущего сезона.

«У «Спартака» сбалансированный состав, но они не усилили проблемные зоны в зимнее трансферное окно. Думаю, «Спартак» финиширует на пятом‑шестом месте. Большое отставание от лидирующей группы, команде будет тяжело подтянуться, но это можно сделать, если «Спартак» перестанет терять очки в матчах с более слабыми командами», — сказал Ещенко в эфире «Матч ТВ».

На данный момент красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.