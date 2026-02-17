Генич — о составе «Спартака»: а Наиль Умяров — это прямо суперигрок под чемпионство?

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о составе московского «Спартака», выделив двух футболистов, которые, по его мнению, соответствуют амбициям красно-белых.

«Блин, у тебя Дмитриев играет, вообще не фланговый защитник, слева. У тебя атакующий фланговый футболист играет в обороне. А Джику и Ву — это прямо два суперигрока обороны? А Максименко — прямо супернадёжный вратарь? А Наиль Умяров — это прямо суперигрок под чемпионство? На мой взгляд, у «Спартака» есть Барко и плюс-минус Маркиньос, которого взяли за € 4,5 млн из «Ференцвароша».

Как раз проблема в том, что, если взять состав, наверное, по качествам игроки все хорошие. Может быть, пока не угадывали с тренером, который максимум из этих футболистов вытаскивал бы, как сейчас в «Краснодаре» это удаётся сделать Мусаеву», — сказал Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».