Ламин Ямаль впервые не реализовал пенальти в официальном матче
Нападающий «Барселоны» и национальной команды Испании Ламин Ямаль не смог реализовать пенальти в матче 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 с «Жироной». Подобное произошло с футболистом впервые в его профессиональной карьере.
Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
2-й тайм
1 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кубарси – 59' 1:1 Лемар – 62'
Ямаль в предыдущих сезонах по три раза забил «с точки» за каталонцев и за сборную Испании. В 31 матче текущего клубного сезона Ламин отметился 15 голами и 13 результативными передачами.
На данный момент «Барселона» с 58 очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. В следующем туре сине-гранатовые 22 февраля примут на своём поле «Леванте».
