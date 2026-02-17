Скидки
Ламин Ямаль впервые не реализовал пенальти в официальном матче

Ламин Ямаль впервые не реализовал пенальти в официальном матче
Нападающий «Барселоны» и национальной команды Испании Ламин Ямаль не смог реализовать пенальти в матче 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 с «Жироной». Подобное произошло с футболистом впервые в его профессиональной карьере.

Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
2-й тайм
1 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кубарси – 59'     1:1 Лемар – 62'    

Ямаль в предыдущих сезонах по три раза забил «с точки» за каталонцев и за сборную Испании. В 31 матче текущего клубного сезона Ламин отметился 15 голами и 13 результативными передачами.

На данный момент «Барселона» с 58 очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. В следующем туре сине-гранатовые 22 февраля примут на своём поле «Леванте».

