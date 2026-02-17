Скидки
«Заслужил». Андрей Аршавин — о трансфере Вахании из «Ростова» в «Краснодар»

«Заслужил». Андрей Аршавин — о трансфере Вахании из «Ростова» в «Краснодар»
Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин высказался об возможном переходе защитника «Ростова» Ильи Вахании в «Краснодар». Ранее стало известно, что 25-летний футболист согласовал контракт с «быками» и присоединится к команде в летнее трансферное окно.

«Понимаю, что Сергей Петров уже не молод, к тому же у него серьёзная травма. Вахания действительно прибавил с тех пор, как оказался в «Ростове». Думаю, он заслужил повышение. И «Краснодару» такой защитник поможет.

Мне кажется, по функциям, которые есть, он больше оборонительный игрок. Будет коваться, биться. А впереди у «Краснодара» и так есть те, кто может «разрисовать», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

