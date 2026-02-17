Скидки
ФИФА обеспокоена отсутствием интереса к чемпионату мира — 2026 — The Touchline

Комментарии

ФИФА выражает серьёзную озабоченность по поводу недостатка ажиотажа вокруг предстоящего чемпионата мира по футболу 2026 года. Организация не может объяснить причины низкого интереса к турниру, несмотря на то что это будет первый чемпионат мира с участием 48 стран, сообщает The Touchline в соцсети Х.

На данный момент остаются непроданными многие билеты, что вызывает вопросы у руководства ФИФА. До начала турнира осталось всего четыре месяца, а масштаб мероприятия не соответствует ожидаемому уровню интереса со стороны зрителей и болельщиков.

Чемпионат мира пройдёт в трех странах – США, Канаде и Мексике – с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Комментарии
