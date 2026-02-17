Константин Генич спрогнозировал топ-3 РПЛ по итогам сезона-2025/2026

Футбольный комментатор Константин Генич рассказал, какие команды, по его мнению, завершат сезон-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги в тройке лидеров, а также предположил, какое место в турнирной таблице займёт московский «Локомотив».

— Войдёт ли «Локомотив» в тройку?

— Нет. Думаю, «Локомотив» будет четвёртый-пятый, где-то так.

— Тогда твой прогноз на тройку?

— «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, — сказал Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками в 18 играх. «Зенит» располагается на второй строчке с 39 очками. ЦСКА — четвёртый, у команды 36 очков.