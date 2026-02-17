Скидки
Экс-игрок сборной России Смольников высказался о продаже своей картины на аукционе

Экс-игрок сборной России Смольников высказался о продаже своей картины на аукционе
Бывший защитник сборной России Игорь Смольников отреагировал на новость о продаже его картины «Синий квадрат» на торгах «Современное искусство. Нонконформизм, актуальное искусство» в Московском аукционном доме.

«В 2019 году мы всей командой участвовали в совместной социальной акции клуба «Зенита» и Эрмитажа «Синий квадрат». Всё это происходило в весёлой и игровой форме. Каждый из нас представил свой вариант картины Малевича «Чёрный квадрат», потом они были переданы на благотворительный аукцион. С тех пор не имел и не имею понятия о дальнейшей судьбе моей картины. И никакого, даже малейшего отношения к этому аукциону не имею», — приводит слова Смольникова «Матч ТВ».

Картина бывшего футболиста сборной России продана на аукционе
