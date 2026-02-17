Скидки
«Жирона» — «Барселона»: Лемар сравнял счёт на 62-й минуте

«Жирона» — «Барселона»: Лемар сравнял счёт на 62-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Жирона» и «Барселона». Встреча проходит на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра матча выступает Сесар Сото Градо. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
2-й тайм
1 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кубарси – 59'     1:1 Лемар – 62'    

На 62-й минуте Тома Лемар забил ответный мяч. Ранее, на 45+3-й минуте, Ламин Ямаль не смог реализовать пенальти — мяч попал в штангу. На 59-й минуте Пау Кубарси открыл счёт в этой игре и вывел сине-гранатовых вперёд.

На данный момент «Барселона» с 58 очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. «Жирона» с 26 очками находится на 13-й строчке.

В следующем туре бело-красные 23 февраля на выезде встретятся с «Алавесом», сине-гранатовые 22 февраля примут на своём поле «Леванте».

Календарь матчей Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Пау Кубарси: «Барселона» — это клуб моей жизни
Комментарии
