«Жирона» вырвала победу над «Барселоной» в матче 24-го тура Ла Лиги

Окончен матч 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Жирона» и «Барселона». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали бело-красные. Встреча состоялась на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра матча выступил Сесар Сото Градо.

На 45+3-й минуте Ламин Ямаль не смог реализовать пенальти — мяч попал в штангу. На 59-й минуте Пау Кубарси открыл счёт в этой игре и вывел сине-гранатовых вперёд. На 62-й минуте Тома Лемар забил ответный мяч. Победный гол забил Фран Бельтран на 87-й минуте. На 90+9-й минуте у хозяев поля красную карточку получил Хоэль Рока в результате эпизода, в котором он вместе с Акселем Витселем грубо остановил продвижение Ямаля, спровоцировав того на драку.

После этой игры «Жирона» с 29 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 58 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре бело-красные 23 февраля на выезде встретятся с «Алавесом», сине-гранатовые 22 февраля примут на своём поле «Леванте».