Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жирона — Барселона, результат матча 16 февраля 2026, счёт 2:1, 24-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Жирона» вырвала победу над «Барселоной» в матче 24-го тура Ла Лиги
Комментарии

Окончен матч 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Жирона» и «Барселона». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали бело-красные. Встреча состоялась на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра матча выступил Сесар Сото Градо.

Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кубарси – 59'     1:1 Лемар – 61'     2:1 Бельтран – 86'    
Удаления: Рока – 90+9' / нет

На 45+3-й минуте Ламин Ямаль не смог реализовать пенальти — мяч попал в штангу. На 59-й минуте Пау Кубарси открыл счёт в этой игре и вывел сине-гранатовых вперёд. На 62-й минуте Тома Лемар забил ответный мяч. Победный гол забил Фран Бельтран на 87-й минуте. На 90+9-й минуте у хозяев поля красную карточку получил Хоэль Рока в результате эпизода, в котором он вместе с Акселем Витселем грубо остановил продвижение Ямаля, спровоцировав того на драку.

После этой игры «Жирона» с 29 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 58 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре бело-красные 23 февраля на выезде встретятся с «Алавесом», сине-гранатовые 22 февраля примут на своём поле «Леванте».

Календарь матчей Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Жирона» — «Барселона»: Кубарси вывел сине-гранатовых вперёд на 59-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android