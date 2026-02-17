Скидки
Андрей Аршавин оценил игру связки Дивеева и Нино в «Зените»

Андрей Аршавин оценил игру связки Дивеева и Нино в «Зените»
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре новичка команды Игоря Дивеева в паре с бразильским центральным защитником Нино в матчах Winline Зимнего Кубка РПЛ. Сине-бело-голубые заняли четвёртое место в турнире с ЦСКА, «Краснодаром» и «Динамо».

— Дивеев довольно-таки небыстрый защитник, его взяли в пару к Нино, который тоже какой-то колоссальной скоростью не обладает.
— Думаю, да, цементом оборона «Зенита» на этом турнире с Дивеевым не выглядела. Но в любом случае уверен, что Игорь будет основным футболистом, будет хорошо играть, будет весь второй этаж «съедать», и этого хватит «Зениту», чтобы мало пропускать. «Зенит» пропустил всего 12 голов, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

