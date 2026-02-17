Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Зенита» Адамов назвал главный плюс для него после перехода Игоря Дивеева

Вратарь «Зенита» Адамов назвал главный плюс для него после перехода Игоря Дивеева
Комментарии

Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался о положительном аспекте трансфера в санкт-петербургский клуб защитника Игоря Дивеева лично для голкипера.

— У «Зенита» появился новый защитник — Игорь Дивеев. Как меняется построение команды с его появлением, в том числе в игре от вратаря?
— Сильно в подробности не буду вдаваться, сами увидите всё по ходу чемпионата. Лично для меня стало чуть удобнее, потому что это русскоговорящий игрок. Больше понимания стало. Для меня это главный плюс, — сказал Адамов в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА в воскресенье, 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года.

Материалы по теме
Андрей Аршавин оценил игру связки Дивеева и Нино в «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android