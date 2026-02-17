Вратарь «Зенита» Адамов назвал главный плюс для него после перехода Игоря Дивеева

Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался о положительном аспекте трансфера в санкт-петербургский клуб защитника Игоря Дивеева лично для голкипера.

— У «Зенита» появился новый защитник — Игорь Дивеев. Как меняется построение команды с его появлением, в том числе в игре от вратаря?

— Сильно в подробности не буду вдаваться, сами увидите всё по ходу чемпионата. Лично для меня стало чуть удобнее, потому что это русскоговорящий игрок. Больше понимания стало. Для меня это главный плюс, — сказал Адамов в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА в воскресенье, 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года.