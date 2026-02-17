Аршавин прокомментировал уход Перрена из «Краснодара» в «Лилль»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мыслями об уходе полузащитника Гаэтана Перрена перешёл из «Краснодара» в «Лилль», о чём было официально объявлено в понедельник, 2 февраля.

«Перрен — классный футболист, показывавший отличную игру в чемпионате Франции. Не знаю, по каким причинам он не сумел найти себя. Его отсутствие или присутствие никак не влияло на игру «Краснодара» в первом круге», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Перрен перешёл в «Краснодар» из «Осера» в летнее трансферное окно перед стартом сезона-2025/2026. Француз принял участие в 20 матчах за российский клуб во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.