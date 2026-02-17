Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик назвал причины поражения «Барселоны» в матче с «Жироной» в чемпионате Испании

Флик назвал причины поражения «Барселоны» в матче с «Жироной» в чемпионате Испании
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение команды в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (1:2).

Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кубарси – 59'     1:1 Лемар – 61'     2:1 Бельтран – 86'    
Удаления: Рока – 90+9' / нет

«Жирона» заслужила победу. Мы очень плохо оборонялись, особенно в контратаках, были слишком открыты, наша полузащита находилась не на своих позициях», — приводит слова Флика Barca Blaugranes.

После этой игры «Жирона» с 29 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 58 очками располагается на второй строчке. В следующем «Жирона» 23 февраля на выезде встретится с «Алавесом», «Барселона» 22 февраля примет на своём поле «Леванте».

Материалы по теме
Ещё один провал «Барсы»! Команда не отмылась от кубкового позора, а Ямаль всё запорол
Ещё один провал «Барсы»! Команда не отмылась от кубкового позора, а Ямаль всё запорол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android