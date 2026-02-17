Флик назвал причины поражения «Барселоны» в матче с «Жироной» в чемпионате Испании

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение команды в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (1:2).

«Жирона» заслужила победу. Мы очень плохо оборонялись, особенно в контратаках, были слишком открыты, наша полузащита находилась не на своих позициях», — приводит слова Флика Barca Blaugranes.

После этой игры «Жирона» с 29 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 58 очками располагается на второй строчке. В следующем «Жирона» 23 февраля на выезде встретится с «Алавесом», «Барселона» 22 февраля примет на своём поле «Леванте».