Флик назвал причины поражения «Барселоны» в матче с «Жироной» в чемпионате Испании
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение команды в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (1:2).
Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кубарси – 59' 1:1 Лемар – 61' 2:1 Бельтран – 86'
Удаления: Рока – 90+9' / нет
«Жирона» заслужила победу. Мы очень плохо оборонялись, особенно в контратаках, были слишком открыты, наша полузащита находилась не на своих позициях», — приводит слова Флика Barca Blaugranes.
После этой игры «Жирона» с 29 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 58 очками располагается на второй строчке. В следующем «Жирона» 23 февраля на выезде встретится с «Алавесом», «Барселона» 22 февраля примет на своём поле «Леванте».
