Нападающий «Ростова» Роналдо: в России чувствую себя как дома

Бразильский нападающий «Ростова» Роналдо дос Сантос высказался о своей жизни и адаптации в России.

— Два года назад, зимой 2024 года ты перешёл в «Ростов». Насколько ты доволен проведённым временем?

— Мне тут хорошо, я уже привык к людям. В Ростове я чувствую себя как дома.

— Основная причина, почему ты решился на переезд в Россию?

— Тренер — Валерий Карпин. Он мне рассказывал про проект, про команду. Из-за него я решил переехать в российский чемпионат, он меня убедил, — сказал Роналдо в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Роналдо выступает за ростовчан с января 2024 года. В 69 матчах во всех турнирах за российский клуб бразилец забил 14 голов и отдал восемь результативных передач. Действующий контракт игрока с жёлто-синими рассчитан до лета 2028 года.

Полное интервью с Роналдо читайте на «Чемпионате» позже.