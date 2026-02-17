«Может быть, мы сыграем без вратаря». Тренер «ПСЖ» — о предстоящем матче с «Монако» в ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике пошутил по поводу вратарской позиции накануне первого матча с «Монако» в стыковом матче Лиги чемпионов.

«Не знаю, ожидаю ли я более спокойного вечера. Может быть, мы сыграем без вратаря. Ни один вратарь не хочет играть против «Монако», — приводит слова Энрике Footmercato.

Эта шутка связана с тем, что вратари «ПСЖ» часто получают травмы во время матча с «Монако». В прошлом сезоне Джанлуиджи Доннарумма получил травму лица после опасного подката со стороны игрока «Монако». В нынешнем сезоне вратарь парижан Люка Шевалье также получил травму лодыжки в игре с «Монако».

Первый стыковой матч Лиги чемпионов состоится 17 февраля на стадионе «Луи II» в Монако.