«Может быть, мы сыграем без вратаря». Тренер «ПСЖ» — о предстоящем матче с «Монако» в ЛЧ

«Может быть, мы сыграем без вратаря». Тренер «ПСЖ» — о предстоящем матче с «Монако» в ЛЧ
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике пошутил по поводу вратарской позиции накануне первого матча с «Монако» в стыковом матче Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
«Не знаю, ожидаю ли я более спокойного вечера. Может быть, мы сыграем без вратаря. Ни один вратарь не хочет играть против «Монако», — приводит слова Энрике Footmercato.

Эта шутка связана с тем, что вратари «ПСЖ» часто получают травмы во время матча с «Монако». В прошлом сезоне Джанлуиджи Доннарумма получил травму лица после опасного подката со стороны игрока «Монако». В нынешнем сезоне вратарь парижан Люка Шевалье также получил травму лодыжки в игре с «Монако».

Первый стыковой матч Лиги чемпионов состоится 17 февраля на стадионе «Луи II» в Монако.

