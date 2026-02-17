Ямаль попытался наброситься на игрока «Жироны», удалённого за грубый подкат на Ламине

Нападающий «Барселоны» и национальной команды Испании Ламин Ямаль попытался завязать потасовку, агрессивно набросившись на испанского полузащитника «Жироны» Хоэля Року, который мгновением ранее совершил грубый подкат на 18-летнем футболисте.

После нашумевшего эпизода на 90+9-й минуте встречи завязалась массовая потасовка. Ямаль сразу после фола вскочил, чтобы выяснить отношения с Рокой по поводу опасного подката, который мог привести к серьёзной травме звёздного футболиста. Нападающего «Барселоны» несколько раз удерживали свои одноклубники, чтобы предотвратить драку. По итогам эпизода Хоэль получил прямую красную карточку.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что в данной встрече Ямаль не смог реализовать пенальти.