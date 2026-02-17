Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ямаль попытался наброситься на игрока «Жироны», удалённого за грубый подкат на Ламине

Ямаль попытался наброситься на игрока «Жироны», удалённого за грубый подкат на Ламине
Комментарии

Нападающий «Барселоны» и национальной команды Испании Ламин Ямаль попытался завязать потасовку, агрессивно набросившись на испанского полузащитника «Жироны» Хоэля Року, который мгновением ранее совершил грубый подкат на 18-летнем футболисте.

Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кубарси – 59'     1:1 Лемар – 61'     2:1 Бельтран – 86'    
Удаления: Рока – 90+9' / нет

После нашумевшего эпизода на 90+9-й минуте встречи завязалась массовая потасовка. Ямаль сразу после фола вскочил, чтобы выяснить отношения с Рокой по поводу опасного подката, который мог привести к серьёзной травме звёздного футболиста. Нападающего «Барселоны» несколько раз удерживали свои одноклубники, чтобы предотвратить драку. По итогам эпизода Хоэль получил прямую красную карточку.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что в данной встрече Ямаль не смог реализовать пенальти.

Материалы по теме
Ламин Ямаль впервые не реализовал пенальти в основное время официального матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android