Тренер «Барселоны» остался недоволен судейством после поражения команды в игре с «Жироной»

Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик остался недоволен судейством после поражения команды в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (1:2). Тренер считает, что перед победным голом Франа Бельтрана полузащитник Клаудио Эчеверри нарушил правила на Жюле Кунде.

Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кубарси – 59'     1:1 Лемар – 61'     2:1 Бельтран – 86'    
Удаления: Рока – 90+9' / нет

«Все видели ситуацию перед вторым голом. Конечно, фол был очевиден, но дело не в этом. Возможно, я бы больше говорил об этом, если бы мы сыграли хорошо, но мы сыграли плохо. Судьи выполняют свою работу. Иногда она бывает не очень хорошей, но они играют на том же уровне, что и мы, так что, возможно, это не самый лучший уровень», — приводит слова Флика ESPN.

После этой игры «Жирона» с 29 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 58 очками располагается на второй строчке.

