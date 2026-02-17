Скидки
«Реал» опередил «Барселону» и завершил в лидерах тур Ла Лиги впервые в 2026 году

«Реал» опередил «Барселону» и завершил в лидерах тур Ла Лиги впервые в 2026 году
Комментарии

В понедельник, 16 февраля, завершился 24-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. По его итогам мадридский «Реал», разгромивший «Реал Сосьедад» (4:1) опередил «Барселону» в турнирной таблице и впервые в 2026 году сохранил лидерство после завершения тура.

Испания — Примера . 24-й тур
14 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Гарсия – 5'     1:1 Оярсабаль – 21'     2:1 Винисиус Жуниор – 25'     3:1 Вальверде – 31'     4:1 Винисиус Жуниор – 48'    

Отметим, «Барселона» уступила «Жироне» в каталонском дерби со счётом 1:2 и завершила тур с 58 очками. Мадридский гранд после своей победы набрал 60 очков. В крайний раз «Королевский клуб» оставался лидером Ла Лиги по окончании тура ещё в ноябре 2025 года, когда после матчей 13-го тура (32 очка) опережал каталонцев (31) на одно очко.

В следующем матче Ла Лиги «Реал» сыграет с «Осасуной» в гостях 21 февраля, а «Барселона» проведёт игру 25-го тура 22 февраля с «Леванте» дома.

Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кубарси – 59'     1:1 Лемар – 61'     2:1 Бельтран – 86'    
Удаления: Рока – 90+9' / нет
