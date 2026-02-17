Скидки
Тренер «ПСЖ» ответил на вопрос о провокационных словах Дембеле после матча с «Ренном»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Монако» ответил на вопрос о скандальных словах нападающего Усмана Дембеле после поражения команды в матче с «Ренном» (1:3) в чемпионате Франции. После матча Дембеле заявил, что футболисты должны играть за клуб, а не за самих себя.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
«Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы должны с этим смириться, и… на этом всё. То, что я сказал, совершенно ясно. Вокруг «ПСЖ» всегда много шума, и мы к этому привыкли», — приводит слова Энрике Footmercato.

Первый стыковой матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Монако» состоится 17 февраля на стадионе «Луи II» в Монако.

дембеле
Дембеле — о матче «ПСЖ» с «Ренном»: мы должны играть за клуб, а не думать о своих амбициях
