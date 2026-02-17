Скидки
«Так играть нельзя». Корнеев раскритиковал игру «Барселоны» в обороне в дерби с «Жироной»

Комментарии

Бывший тренер сборной России и экс-игрок «Барселоны» Игорь Корнеев подверг критике игру сине-гранатовых в обороне в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Жироны» (1:2).

Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кубарси – 59'     1:1 Лемар – 61'     2:1 Бельтран – 86'    
Удаления: Рока – 90+9' / нет

«Кризис — неправильное слово. Так в обороне играть нельзя. Если бы «Жирона» была расторопнее, то она забила бы ещё больше. Она создала моментов и полументов штук 10», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Барселона» с 58 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Жирона» с 29 очками находится на 12-м месте. В следующем туре «Барселона» 22 февраля примет на своём поле «Леванте», а «Жирона» 23 февраля на выезде встретится с «Алавесом».

