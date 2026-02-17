Бразильский нападающий «Ростова» Роналдо ответил на вопрос о сильнейшем соотечественнике, играющем в Мир Российской Премьер-Лиге.

«На данный момент — Бителло. Назвал его, потому что он очень важный игрок для «Динамо». Другие бразильцы не влияют на игру своей команды так же, как он», — сказал Роналдо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

26-летний атакующий полузащитник Бителло выступает за московское «Динамо» с сентября 2023 года. В текущем сезоне на его счету 23 матча за бело-голубых во всех турнирах, пять забитых мячей и четыре ассиста (все результативные действия — в 17 матчах РПЛ).

