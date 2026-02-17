Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Зинченко сделал эмоциональное заявление на фоне тяжёлой травмы

Александр Зинченко сделал эмоциональное заявление на фоне тяжёлой травмы
Комментарии

Защитник «Аякса» и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал полученную травму.

«Опустошён. Сейчас очень тяжело это принять — до сих пор не укладывается в голове, что всё так произошло. С первых дней в этом потрясающем клубе, рядом с этими людьми, я снова почувствовал радость от футбола и начал по-настоящему улыбаться на поле.

Мне искренне жаль и я ощущаю ответственность перед клубом, но, к сожалению, такие ситуации не всегда зависят от нас. Я принимаю этот вызов и пройду через него вместе с самым важным в моей жизни — моей семьёй. Обещаю вернуться как можно скорее и стать ещё сильнее», — написал Зинченко в соцсетях.

Ранее «Аякс» сообщил, что игрок выбыл до конца сезона. По информации инсайдера Фабрицио Романо, восстановление может занять около 6–7 месяцев.

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»

Материалы по теме
Официально
«Аякс» сообщил о серьёзной травме Александра Зинченко и необходимости операции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android