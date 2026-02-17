Александр Зинченко сделал эмоциональное заявление на фоне тяжёлой травмы

Защитник «Аякса» и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал полученную травму.

«Опустошён. Сейчас очень тяжело это принять — до сих пор не укладывается в голове, что всё так произошло. С первых дней в этом потрясающем клубе, рядом с этими людьми, я снова почувствовал радость от футбола и начал по-настоящему улыбаться на поле.

Мне искренне жаль и я ощущаю ответственность перед клубом, но, к сожалению, такие ситуации не всегда зависят от нас. Я принимаю этот вызов и пройду через него вместе с самым важным в моей жизни — моей семьёй. Обещаю вернуться как можно скорее и стать ещё сильнее», — написал Зинченко в соцсетях.

Ранее «Аякс» сообщил, что игрок выбыл до конца сезона. По информации инсайдера Фабрицио Романо, восстановление может занять около 6–7 месяцев.

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»