Ярослав Ракицкий и «Черноморец» прекратили сотрудничество. Игрок покинул клуб

«Черноморец» объявил о прекращении сотрудничества с центральным защитником Ярославом Ракицким.

О расставании одесский клуб сообщил на официальном сайте и в соцсетях. В заявлении подчеркнули, что стороны завершили сотрудничество по взаимному согласию и без претензий.

«Клуб благодарит опытного футболиста за профессионализм и вклад в результаты команды. Сотрудничество завершено в конструктивной атмосфере — все вопросы урегулированы, стороны пожали друг другу руки и пожелали новых побед. Дальше у каждого будет свой путь», — говорится в сообщении.

Ракицкий присоединился к одесситам в марте 2025 года. За это время он провёл 26 официальных матчей во всех турнирах, отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Первую часть сезона Первой лиги «Черноморец» завершил на третьей позиции. Тогда команду возглавлял Александр Кучер. В январе 2026 года специалист покинул клуб, а пост главного тренера занял Роман Григорчук.

В начале февраля Григорчук отмечал, что Ракицкий не прибыл на учебно-тренировочный сбор команды, стартовавший 25 января.

