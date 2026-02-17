Скидки
20:45 Мск
Игрок «Ростова» Роналдо: в апреле повторю фотографию Зубастика в шапке на Красной площади

Нападающий «Ростова» Роналдо ответил на вопрос о фотографии в ушанке в образе легендарного экс-форварда сборной Бразилии Роналдо «Зубастика» («Феномена»).

— «Ростов» представил тебя в образе Роналдо «Феномена», когда тот сфотографировался на Красной площади в 1998 году. Не было мысли сделать ремейк?
— В апреле мы играем с ЦСКА в Москве, я сделаю такое фото (смеётся), — сказал Роналдо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

В 1998 году перед ответным матчем 1/2 финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Интер» выступавший за миланцев Роналдо «Зубастик» попал на фотографии СМИ на Красной площади в приобретённой шапке-ушанке. В январе 2024 года «Ростов» использовал этот образ для представления бразильского новичка Роналдо дос Сантоса, который в настоящий момент продолжает выступать за жёлто-синих.

