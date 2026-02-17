Ярослав Ракицкий опубликовал пост после ухода из «Черноморца»

Бывший центральный защитник «Черноморца» Ярослав Ракицкий обратился к болельщикам после официального ухода из одесского клуба.

«Обращаюсь к невероятным фанатам одесского «Черноморца» — хочу искренне поблагодарить вас за всё время, которое мы прошли вместе. Одесса для меня стала чем-то гораздо большим, чем просто очередным этапом карьеры. Я по-настоящему полюбил этот город — его людей, характер, особенную атмосферу и то тепло, которое вы дарите.

Спасибо вам за поддержку. Я чувствовал её постоянно. Вы живёте клубом — и это мотивирует. Выходить на поле ради вас было честью. Футбол — это всегда движение вперёд. Порой жизнь открывает новые маршруты, но всё, что нас связывало, навсегда останется со мной. Благодарен «Черноморцу» за доверие, партнёрам — за командный дух, а Одессе — за эмоции.

Желаю клубу уверенно идти дальше и как можно скорее вернуться в элиту. Искренне верю, что «Черноморец» этого достоин. Одесса, люблю тебя и уже скучаю. До встречи!» — написал Ракицкий в соцсетях.

Напомним, 16 января «Черноморец» объявил о прекращении сотрудничества с 36-летним защитником.

