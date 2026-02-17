Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Галатасарай — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Корнеев ответил, потеряла ли «Барселона» титул после поражения от «Жироны»

Игорь Корнеев ответил, потеряла ли «Барселона» титул после поражения от «Жироны»
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением о чемпионской гонке в Испании после поражения «Барселоны» от «Жироны» со счётом 1:2 во вчерашнем матче испанского чемпионата.

Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кубарси – 59'     1:1 Лемар – 61'     2:1 Бельтран – 86'    
Удаления: Рока – 90+9' / нет

«Это ещё не ключевой матч. «Реал» и сам «плавает». Да, у них вдохновенно играют лидеры. Винисиус сверкает. Но я не думаю, что в матче с «Жироной» «Барселона» потеряла титул», — заявил Корнеев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

После этого тура «Барселона», набравшая 58 очков, опустилась на второе место и теперь на два очка отстаёт от «Реала».

Молодая пара случайно увидела Месси на улице в Барселоне

Материалы по теме
Ещё один провал «Барсы»! Команда не отмылась от кубкового позора, а Ямаль всё запорол
Ещё один провал «Барсы»! Команда не отмылась от кубкового позора, а Ямаль всё запорол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android