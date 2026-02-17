Игорь Корнеев ответил, потеряла ли «Барселона» титул после поражения от «Жироны»

Бывший главный тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением о чемпионской гонке в Испании после поражения «Барселоны» от «Жироны» со счётом 1:2 во вчерашнем матче испанского чемпионата.

«Это ещё не ключевой матч. «Реал» и сам «плавает». Да, у них вдохновенно играют лидеры. Винисиус сверкает. Но я не думаю, что в матче с «Жироной» «Барселона» потеряла титул», — заявил Корнеев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

После этого тура «Барселона», набравшая 58 очков, опустилась на второе место и теперь на два очка отстаёт от «Реала».

