Игорь Корнеев ответил, потеряла ли «Барселона» титул после поражения от «Жироны»
Бывший главный тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением о чемпионской гонке в Испании после поражения «Барселоны» от «Жироны» со счётом 1:2 во вчерашнем матче испанского чемпионата.
Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Окончен
2 : 1
Барселона
0:1 Кубарси – 59' 1:1 Лемар – 61' 2:1 Бельтран – 86'
Удаления: Рока – 90+9' / нет
«Это ещё не ключевой матч. «Реал» и сам «плавает». Да, у них вдохновенно играют лидеры. Винисиус сверкает. Но я не думаю, что в матче с «Жироной» «Барселона» потеряла титул», — заявил Корнеев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
После этого тура «Барселона», набравшая 58 очков, опустилась на второе место и теперь на два очка отстаёт от «Реала».
Молодая пара случайно увидела Месси на улице в Барселоне
