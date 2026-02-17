«Замены Кордобе вообще не существует». Корнеев — о переходе Боселли в «Краснодар»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал трансфер из «Пари НН» в «Краснодар» 26-летнего уругвайского нападающего Хуана Боселли.

«Боселли — не замена Кордобе. Замены Кордобе вообще не существует. Это игрок, который будет играть в качестве второго нападающего или за счёт индивидуальных действий что‑то усилять», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету Боселли 20 матчей за нижегородцев во всех турнирах и 10 забитых мячей. В активе основного нападающего «Краснодара» 32-летнего колумбийца Джона Кордобы в этом сезоне 12 голов и шесть результативных передач в 24 матчах во всех турнирах.

