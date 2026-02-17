Скидки
Главная Футбол Новости

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия отреагировал на сенсационное поражение от «Жироны»

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия отреагировал на сенсационное поражение от «Жироны»
Комментарии

Жоан Гарсия, голкипер «Барселоны», поделился эмоциями после поражения своей команды в матче Ла Лиги с «Жироной» (1:2).

«Задача вратаря – спасать ворота. К сожалению, в этот раз по нашим воротам били гораздо чаще, чем нам бы этого хотелось. Мои личные спасения не имеют большого значения, если команда в итоге не набирает очков.

Я убеждён, что нам нужно прогрессировать. Мы позволяем соперникам забивать слишком часто и без особого труда. Ситуация требует глубочайшего анализа.

Отсутствие матчей в середине недели позволит нам детально разобрать ошибки и поработать над ними. Постараемся без лишних эмоций найти способы улучшить наши результаты», — приводит слова Гарсии Marca.

После этого матча «Барселона» отстаёт от «Реала» в таблице на два очка.

