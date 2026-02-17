Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия отреагировал на сенсационное поражение от «Жироны»

Жоан Гарсия, голкипер «Барселоны», поделился эмоциями после поражения своей команды в матче Ла Лиги с «Жироной» (1:2).

«Задача вратаря – спасать ворота. К сожалению, в этот раз по нашим воротам били гораздо чаще, чем нам бы этого хотелось. Мои личные спасения не имеют большого значения, если команда в итоге не набирает очков.

Я убеждён, что нам нужно прогрессировать. Мы позволяем соперникам забивать слишком часто и без особого труда. Ситуация требует глубочайшего анализа.

Отсутствие матчей в середине недели позволит нам детально разобрать ошибки и поработать над ними. Постараемся без лишних эмоций найти способы улучшить наши результаты», — приводит слова Гарсии Marca.

После этого матча «Барселона» отстаёт от «Реала» в таблице на два очка.

