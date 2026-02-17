Скидки
The Athletic рассказал о состоянии Килиана Мбаппе, повредившего связки колена

Портал The Athletic раскрыл подробности состояния здоровья нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.

Французский футболист пропустил субботний матч Ла Лиги против «Реала Сосьедад» (4:1), однако уже на вчерашней тренировке занимался в общей группе команды. Проблемы с коленом у Мбаппе наблюдаются с декабря, когда ему диагностировали растяжение связок.

По данным источника, игрок проходит курс консервативной терапии. Медицинский штаб «Реала» рассчитывает на постепенное улучшение состояния, несмотря на сохраняющиеся болевые ощущения. Руководство клуба не планирует вносить изменения в утвержденный график реабилитации.

Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе

