Главная Футбол Новости

Эдуард Мор: «Спартаку» будет сложно попасть в четвёрку в РПЛ, но есть Кубок

Эдуард Мор: «Спартаку» будет сложно попасть в четвёрку в РПЛ, но есть Кубок
Комментарии

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о перспективах красно-белых в весенней части сезона-2025/2026.

«Спартаку» сложно будет попасть в четвёрку. Можно, наверное, обойти «Локомотив» и «Балтику». Но есть Кубок. Там нужно ставить максимальные задачи», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам осенней части сезона «Спартак» занимает в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги шестое место, набрав 29 очков в 18 матчах. Отставание красно-белых от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков, от находящейся на пятом месте «Балтики» — шесть очков, от занимающего третье место «Локомотива» — восемь очков.

